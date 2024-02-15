الجمعة 16 فبراير 2024
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سياسة

تفاصيل ترشيح نقابة الصحفيين وائل الدحدوح لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة

وائل الدحدوح، فيتو
وائل الدحدوح، فيتو

أعلنت نقابة الصحفيين ترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة "غيير موكانو" لعام 2024.

ما هي جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة؟ 

جائزة أنشئت عام 1997، وتمنح لشخص أو منظمة أو مؤسسة قدمت مساهمة متميزة في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي مكان في العالم، لا سيما إذا ترافق ذلك بمواجهة أخطار.

وتقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين بنموذج ترشيح الدحدوح لليونسكو اليوم 15 فبراير 2024، مرفق بمسيرته المهنية وكذلك تفاصيل بطولته وما تعرض له خلال العدوان الصهيوني على غزة.

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وأشار البلشى إلى أن ترشيح الدحدوح يأتى تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.

تضحيات وائل الدحدوح في غزة 

وأكد نقيب الصحفيين أن الترشيح جاء تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده الذين ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة. 

وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحفي حمزة الدحدوح ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى  ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.

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نقابة الصحفيين الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة اليونسكو حرية الصحافة خالد البلشي نقيب الصحفيين

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