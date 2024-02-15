أكزيما الشعر، أسبابها وطرق علاجها بالزيوت الطبيعية

أكزيما الشعر، الأكزيما هي حالة جلدية يمكن أن تصيب أي جزء من الجسم، وتتسبب في الشعور بالحكة الشديدة، والتهاب بالجلد، بما في ذلك فروة الرأس.

أعراض أكزيما الشعر

وأشارت الدكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أنه عندما تؤثر الأكزيما على فروة الرأس، يمكن أن تسبب أعراضًا مثل:

الحكة.

الاحمرار.

الالتهاب.

التقشر.

القشرة.

تساقط الشعر.

أنواع اكزيما الشعر

وأضافت الدكتورة سارة، أن هناك أنواعا مختلفة من الأكزيما يمكن أن تؤثر على فروة الرأس، بما في ذلك ما يلي:

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الأكزيما التأتبية: هي أكثر أنواع الأكزيما شيوعًا، وعادة ما تبدأ في مرحلة الطفولة. يمكن أن تسبب نوبات من الحكة والتهاب الجلد.

التهاب الجلد الدهني: هو نوع من الأكزيما يصيب فروة الرأس والجلد الدهني الأخرى. يمكن أن يسبب احمرارًا وقشرة وتقشرًا.

التهاب الجلد التماسي: هو نوع من الأكزيما ينتج عن التعرض لمادة مثيرة للحساسية أو مهيجة. يمكن أن يسبب الحكة والاحمرار والالتهاب.



علاج اكزيما الشعر



يمكن أن يكون علاج الأكزيما في فروة الرأس صعبًا، ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض. تشمل العلاجات الشائعة ما يلي:

العناية بالبشرة الموضعية، مثل الكريمات والمراهم التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات أو مثبطات الكالسينيورين

الأدوية الفموية، مثل مضادات الهيستامين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)

العلاج بالضوء، وهو نوع من العلاج يستخدم الأشعة فوق البنفسجية.

نصائح لمنع تفاقم الأكزيما في فروة الرأس



وقدمت الدكتورة سارة، بعض النصائح، التي يمكن أن تساعد في منع تفاقم الأكزيما في فروة الرأس:

اغسلي شعرك بانتظام باستخدام شامبو لطيف خالي من العطور والكبريتات.

تجنبي التعرض للمواد المهيجة، مثل المواد الكيميائية القاسية والعطور والصبغات.

استخدمي مرطبًا على فروة رأسك بانتظام.

قومي بتغطية رأسك عند الخروج في الطقس الحار أو البارد.

تحكمي في التوتر، يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم الأكزيما.

تجنبي استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

تجنبي غسل شعرك بالماء الساخن.

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات.

ماسكات طبيعية للشعر

علاج اكزيما الشعر بالزيوت الطبيعية

قبل استخدام أي زيت طبيعي، تأكدي من اختباره على منطقة صغيرة من جلدك أولًا للتأكد من عدم وجود حساسية.

بعض الزيوت الطبيعية التي قد تساعد في علاج اكزيما الشعر:

زيت جوز الهند: غني بالدهون الثلاثية التي تساعد على ترطيب فروة الرأس وتقليل الالتهاب.

زيت الزيتون: غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E، مما يساعد على تقليل الالتهاب وحماية فروة الرأس من الجفاف.

زيت اللوز الحلو: غني بالفيتامينات A وE، مما يساعد على ترطيب فروة الرأس وتقليل الحكة.

زيت الخروع: غني بحمض الريسينوليك، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.

زيت شجرة الشاي: له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يساعد على علاج العدوى ومنع الالتهاب.

طريقة استخدام الزيوت الطبيعية لعلاج اكزيما الشعر:

دفئ الزيت قليلًا في يديك.

قومي بتدليك فروة الرأس بالزيت برفق.

اتركي الزيت على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.

يمكنك تكرار هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع.