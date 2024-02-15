الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

دوري أبطال آسيا، سباهان يتقدم على الهلال السعودي 0/1 في الشوط الأول (صور)

الهلال وسباهان، فيتو
الهلال وسباهان، فيتو

تقدم فريق سباهان أصفهان الإيراني على ضيفه الهلال السعودي 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

سجل اللاعب رامين رضائيان هدف فريق سباهان في شباك الهلال السعودي في الدقيقة 37.

تشكيل الهلال السعودي ضد سباهان

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا.

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خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تعادل اتحاد جدة مع نافباخور

انتهت مباراة نافباخور الأوزبكي أمام اتحاد جدة السعودي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب مركزي، ضمن لقاءات الذهاب لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة العودة في جدة يوم الخميس المقبل.

رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء

وفاز فريق النصر السعودي على مواطنه فريق الفيحاء بهدف دون رد، في مباراة الفريقين بذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم، ولكن لم تنجح جميع المحاولات في الشوط الأول.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف الفوز لصالح النصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

 

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