من تجارة العملة، تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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وكشفت التحقيقات عن ارتكاب جريمة غسل الأموال، عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.