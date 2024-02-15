الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

استمرار عقد لجنة فحص التظلمات في عدم الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة بتضامن الدقهلية

جامب من انعقاد اللجنه،
جامب من انعقاد اللجنه، فيتو

اعلن تضامن الدقهلية استمرار عقد لجنة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين  في عدم الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبالتنسيق مع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة


حيث ترأس اليوم الدكتور وائل عبد العزيز. بمقر مديرية تضامن الدقهليةاجتماع لجنة تظلمات من عدم الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات، وعضوية  ليلي حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، والدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي والدكتورة عبير عبد القادر مستشار الإعاقة البصرية

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تفقد اليوم الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة يرافقة المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان ميدانيًا موقع إحلال وتجديد مركز الإغاثة بنقيطة المدرج  بالخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام الحالي 2023 / 2024 .

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

 


والجدير بالذكر بأن  مشروع إحلال وتجديد مركز الإغاثة علي مساحة ٦٠٠م٢ بتكلفة تقدرية ٣٢ مليون جنيه ويخدم محافظة الدقهلية ومحافظات الجوار ويهدف المركز إلى  ووضع خطط مواجهة الكوارث  متضمنة سيناريوهات العمل ورصد واكتشاف إشارات الإنذار بقرب حدوث كارثة، كما يستضيف المركز العاملين بإدارة الكوارث بالمحافظات لعقد الدورات التدريبية المتبادلة.

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الاسكان والمرافق الجارى تنفيذها الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج الدكتور شريف مكين الدكتور وائل عبد العزيز محافظ الدقهلية وزير التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماع

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