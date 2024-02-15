مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

صدر مرسوم أميري، اليوم الخميس، بحل مجلس الأمة الكويتي.

وفي وقت سابق أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء.

رئيس وزراء الكويت

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ محمد صباح السالم الصباح، هو أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وتم تعيين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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وتوفي أمير دولة الكويت، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.