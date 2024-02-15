الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أصالة نصري تفاجئ جمهور "فبراير الكويت 2024" بديو عيد الحب مع أحمد سعد (فيديو)

أصالة وأحمد سعد بمهرجان
أصالة وأحمد سعد بمهرجان فبراير الكويت 2024، فيتو

أشعلت الفنانة السورية أصالة نصري، خشبة مسرح “أرينا 360 مول”، وأحيت الفقرة الغنائية الثانية ضمن خامس حفلات مهرجان “فبراير الكويت 2024” الذي تنظمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأطلت أصالة بفستانها الأحمر وصوتها الدمشقي المليء بالعبق والفخامة والإحساس، لتشدو بأول أغنية إهداء منها للكويت حملت عنوان “أنا لا طريت اسم الكويت”.

 


وقالت مخاطبة جمهورها: “اشتقت لكم، وإن شاء الله فبراير الكويت يكمل كل العمر بالسعادة والنجاح، والفرحة بقلوبكم ما تتزحزح... قولوا آمين”.

وتابعت: “Happy Valentines” ثم تهديهم وتهدي زوجها الشاعر والمخرج فائق حسن أغنية «سواها قلبي» التي أشعلت القاعة تصفيقًا وغناءً معها، لتتبعها بأغنية “اشتقت لك، ويا مجنون” التي أهدتها أيضًا لجمهورها.

 

بعد ذلك أطل الفنان أحمد سعد على خشبة المسرح مجددًا ليشاركها غناء أغنيتهما المشتركة الأخيرة التي سجلت خصيصى في عيد الحب وهي بعنوان “سبب فرحتي”، لتكون خشبة مسرح “فبراير الكويت 2024” هي أول مكان يقدمونها معًا.

 

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

أصالة نصرى آرينا 360 مول فبراير الكويت 2024 أحمد سعد عيد الحب

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

السيسي ورئيس البرازيل يصافحان حرس الشرف بقصر الاتحادية

أول تعليق من فلسطين على الخطة الأمريكية العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية