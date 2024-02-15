أصالة نصري تفاجئ جمهور "فبراير الكويت 2024" بديو عيد الحب مع أحمد سعد (فيديو)

أشعلت الفنانة السورية أصالة نصري، خشبة مسرح “أرينا 360 مول”، وأحيت الفقرة الغنائية الثانية ضمن خامس حفلات مهرجان “فبراير الكويت 2024” الذي تنظمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأطلت أصالة بفستانها الأحمر وصوتها الدمشقي المليء بالعبق والفخامة والإحساس، لتشدو بأول أغنية إهداء منها للكويت حملت عنوان “أنا لا طريت اسم الكويت”.



وقالت مخاطبة جمهورها: “اشتقت لكم، وإن شاء الله فبراير الكويت يكمل كل العمر بالسعادة والنجاح، والفرحة بقلوبكم ما تتزحزح... قولوا آمين”.

وتابعت: “Happy Valentines” ثم تهديهم وتهدي زوجها الشاعر والمخرج فائق حسن أغنية «سواها قلبي» التي أشعلت القاعة تصفيقًا وغناءً معها، لتتبعها بأغنية “اشتقت لك، ويا مجنون” التي أهدتها أيضًا لجمهورها.

بعد ذلك أطل الفنان أحمد سعد على خشبة المسرح مجددًا ليشاركها غناء أغنيتهما المشتركة الأخيرة التي سجلت خصيصى في عيد الحب وهي بعنوان “سبب فرحتي”، لتكون خشبة مسرح “فبراير الكويت 2024” هي أول مكان يقدمونها معًا.

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