دوري أبطال آسيا، تشكيل الهلال السعودي لمباراة سباهان الإيراني بدور الـ16
أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة سباهان أصفهان الإيراني المرتقبة مساء اليوم الخميس، في دوري أبطال آسيا.
ويلعب الهلال ضد مضيفه سباهان على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.
وتقام مباراة الإياب في الرياض يوم الخميس المقبل على ملعب نادي الهلال السعودي.
ويلعب سالم الدوسري ضمن التشكيل الأساسي لفريق الهلال اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة النصر الأخيرة في نهائي كأس موسم الرياض.
ويعود سلمان الفرج للقائمة بعد أن تفادى الإيقاف في أزمته مع الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، حيث تعرض لغرامة مالية فقط.
لكن الفرج لن يشارك اليوم بصفة أساسية، إذ فضل جيسوس الإبقاء عليه بمقاعد البدلاء منذ بداية المباراة.
تشكيل الهلال السعودي ضد سباهان
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا.
خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.
رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء
وفاز فريق النصر السعودي على مواطنه فريق الفيحاء بهدف دون رد، في مباراة الفريقين بذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم، ولكن لم تنجح جميع المحاولات في الشوط الأول.
ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف الفوز لصالح النصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
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