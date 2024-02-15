الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

مشاركة شباب القليوبية في دورة إستراتيجية الأمن القومي لفرق الجوالة وأندية التطوع

مشاركة شباب القليوبية
مشاركة شباب القليوبية في دورة إستراتيجية الأمن القومي

شارك شباب القليوبية في الدورة التدريبية حول استراتيجية الأمن القومي لفرق الجوالة والتطوع والمقامة  بأكاديمية ناصر العسكرية خلال الفترة من ٩ حتى ١٥ من فبراير  برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

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أثنى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين  وزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية)، وأكاديمية ناصر العسكرية.

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الدورة التدريبية تحت عنوان إستراتيجية الأمن القومي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور منسقي الجوالة والتطوع ومديري إدارات الشباب بالمديريات على مستوى المحافظات  وقد مثل  الشباب والرياضة بالقليوبية عامر حمدي مدير إدارة الشباب، ومصطفى فتحي منسق عام الجوالة، ومحمد جمال منسق أندية التطوع.

وتضمن التدريب العديد من المحاور والتي منها  الإرهاب وأنواعه وكيفية تأثيره علي الأمن القومي والتآمر الغربي في تقسيم الدول العربية  و الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة لخلق الأزمات داخل الدول وغيرها من المحاور التي تستهدف الأمن القومي بدول العالم. 

وفي نهاية التدريب تم توزيع شهادات التدريب علي المتدربين بحفل التخرج بحضور نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية، ورضا سفينة مدير عام الإدارة التطوعية والكشفية، والدكتورة لمياء درغام مدير عام الإدارة الكشفية ومسؤولي ومنسقي الجوالة والتطوع بالوزارة.

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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