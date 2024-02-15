الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

تحرير 14 محضرا لمخابز مخالفة بالقليوبية

تحرير 14 محضرا لمخابز
تحرير 14 محضرا لمخابز مخالفة بالقليوبية، فيتو

قامت إدارة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بحملة مكبرة على المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات، تم خلالها تحرير 14 محضرا لمخابز مخالفة بكفر شكر. 

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تمت الحملة بالتعاون مع مكتب أغذية الإدارة الصحية بكفر شكر بالمرور على ٨ مخابز بلدي فجر اليوم بكفر شكر.

حيث تم سحب سبع عينات من الخبز البلدي وارسالها للمعامل لفحصها لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم تحرير 14 محضر جنحه صحيه للقرارات الوزارية المختلفة نتيجة للمخالفات التي تم رصدها أثناء المرو

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كما تم التنبيه على نظافة الأماكن وعمل شهادات صحية للعاملين بها الحملة تحت اشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، وبرئاسة سامي رجب مراقب أول الأغذية بالقليوبية، ولجنة مكتب أغذية كفر شكر حسام عبد العظيم مراقب أول الأغذية أحمد عطية أحمد رشدي ومحمد رمضان.

تمت الحملة بناء على توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتحت اشراف دكتوره فاطمه عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، وفي اطار تشديد الرقابة على المنشآت  الغذائية.

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