كيف نودع شهر رمضان؟ كل ما تود معرفته عن أهم الأعمال وهكذا كان النبي الكريم يودع الشهر

كيف نودع شهر رمضان، يتسابق المسلمون في بقاع الأرض على فعل الخيرات والتقرب إلى الله بالعبادات طمعًا في الحصول على الثواب العظيم الذي أعده المولى عز وجل للصائمين، وتساءل العديد عن كيفية وداع الشهر الكريم، والذي يكون بأفعال معينة على رأسها:

الحرص على صلاة الليل

يعتبر من أفضل الأعمال لتوديع شهر رمضان الكريم هي قيام العشر الآواخر، وهي من الأعمال التي حثنا عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون فيها ليلة القدر.

الإكثار من ذكر الله والاستغفار

يُستحب الإكثار من الاستغفار في شهر رمضان، حيث يكون شهر رمضان من الفرص الذهبية التي يغفر الله فيها لعباده ويعتق رقابهم من النار، حيث يفضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.

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طلب العَفو من الله

فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال:قولى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى".



الإخلاص في الطاعات

يأتي ذلك من سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الآواخر، مالا يجتهد في غيره".

كيف كان النبي يودع شهر رمضان ؟

كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع رمضان بدعاء “ اللهم لا تجلعه آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فأجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ، الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم أجعلنا ممن صام الشهر إيمانا وأحتسابًا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر”.

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وأنت راضً عنا يارب

اللهم إجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا

اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، وأعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممّن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار".

أدعية آخر يوم رمضان

اللهم لاتخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب اللهم إجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.

اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَالقَبولِ عَلى ما تَرضاهُ وَيَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ، بِحَقِّ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلهِ الطّاهِرينَ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ.

يارب إني ستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا.

مضى الشّهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان، وأعنّا على ما تبقّى منه.

اللهمّ أجعل آخر أفعالي سجدةً لك، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.

أحاديث عن توديع شهر رمضان

تكثُر الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن كيفية توديع شهر رمضان، ومنها ما يلي:

فقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر".

كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الغوابر".

بينما ورد في مسند الإمام أحمد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة وصوم ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئزر".

كذلك روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيره".

وأخيرًا، فقد ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر الأواخر من رمضان، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان".

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