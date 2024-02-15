الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

معلومات الوزراء يستعرض فوز مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر باليونسكو

اليونسكو، فيتو
اليونسكو، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا جديدا استعرضت فيه فوز مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر بعنوان (مصر تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي بمنطقة اليونسكو).

وقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المُبكر لموجات التسونامي بمنظمة اليونسكو.

تم انتخاب الدكتور عمرو زكريا حمودة، بإجماع الأصوات من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للجنة للإنذار المُبكر لموجات التسونامي باليونسكو للبحر المتوسط وشمال الأطلنطي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب مسؤول من إحدى الدول الإفريقية والعربية، حيث جاء ذلك بناءً على المجهودات والأنشطة التي قام بها الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المُشاركة في إعداد البرامج الخاصة بالإنذار المُبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد موجات التسونامي منظمة اليونسكو مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيسبوك اليونسكو اللجنة الدولية للإنذار المبكر

مواد متعلقة

17 تصريحا من الرئيس السيسي بشأن العلاقات مع تركيا (إنفوجراف)

مصر في المرتبة 20 عالميا في مؤشر أجليتي للأسواق الناشئة (إنفوجراف)

بـ5.9 مليار دولار.. نمو العلاقات الاقتصادية المصرية التركية خلال 2023 (إنفوجراف)

مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 250 يومًا (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

انطلاق القمة المصرية البرازيلية بالاتحادية

العنابي بين الكبار، قفزة هائلة لمنتخب قطر في تصنيف الفيفا

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية