معلومات الوزراء يستعرض فوز مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر باليونسكو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا جديدا استعرضت فيه فوز مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر بعنوان (مصر تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي بمنطقة اليونسكو).

وقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المُبكر لموجات التسونامي بمنظمة اليونسكو.

تم انتخاب الدكتور عمرو زكريا حمودة، بإجماع الأصوات من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للجنة للإنذار المُبكر لموجات التسونامي باليونسكو للبحر المتوسط وشمال الأطلنطي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب مسؤول من إحدى الدول الإفريقية والعربية، حيث جاء ذلك بناءً على المجهودات والأنشطة التي قام بها الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المُشاركة في إعداد البرامج الخاصة بالإنذار المُبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي.

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