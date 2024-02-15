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أخبار مصر

تصعيد 16 كلية للمشاركة في مسابقة عباقرة جامعة حلوان

جامعة حلوان،فيتو
جامعة حلوان،فيتو

أعلنت جامعة حلوان عن  بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، والتى تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر.

مسابقة عباقرة جامعة حلوان

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويتم بدء التصفية الأولى بين الكليات ( التصفيات التمهيدية) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ فى تمام الساعة العاشرة  صباحا بين جميع كليات الجامعة بواقع (۲۱) كلية لتصعيد عدد ١٦ كلية للمشاركة في المسابقة على مستوى كليات الجامعة.

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نتيجة الفائزين في المسابقة الداخلية لـ عباقرة جامعة حلوان

َوأكدت الإدارة العامة لرعاية الشباب على ضرورة تسليم استمارات التقييم الخاصة بالطلاب الفائزين في المسابقة الداخلية بالكلية إدارة الاتحادات الطلابية وتسليم نتيجة الطلاب الفائزين من المسابقة الداخلية والصورة الشخصية بجانب صورة بطاقة لهم، بجانب  حضور الفريق المشارك من الكلية ( الفائز من المسابقة الداخلية بالكلية ) بواقع (۲) طالبات + ۲ طلاب ومنسق الانشطة بالكلية ومشرف المسابقة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/۲/۱٨ الساعة 10 صباحا لعمل التصفيات الأولية وإجراء القرعة بين الكليات بقاعة حسن حسني بالحرم الجامعي.


وفي تصريح له، قال الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة.

وأضاف الدكتور قنديل "نتطلع دائمًا في جامعة حلوان لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل، ومسابقة عباقرة جامعة حلوان خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

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