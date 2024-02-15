الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بالطريق الزراعي في المنيا

مصرع 3 أشخاص،فيتو
مصرع 3 أشخاص،فيتو

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في حوادث مرورية شهدتها محافظة المنيا، ترصدها لكم فيتو خلال السطور التالية: 

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث 

ولقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر تعرضهم لحادث إنقلاب دراجة نارية بطريق المحيط التابع إداريا لمركز المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث انقلاب في المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة نارية بطريق المحيط المار بين قريتي بين "طهنشا - بنى أحمد"، التابعتين لمركز المنيا.

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حادث في المنيا 

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع "أنور - ع - ف"، وإصابة شريف- ا - م، ٣٧ عاما، مقيم بقرية دمشاو هاشم بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات.

مصرع شخصين في حادث مروري في محافظة المنيا 

وفي سياق متصل، لقى شخصان مصرعهما، إثر تعرضهم لحادث سير بإحدى الطرق الفرعية بقرية دمشير بالمنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة يتضمن حادث تصادم توكتوك مع ميكروباص بإحدى الطريق الفرعية التابعة لعزبة عاصم التابعة إداريًا لقرية دمشير بمركز المنيا.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين مصرع كلا من: ضاحي - ع - أ - م، 40 عاما، مقيم بقرية ماقوسة مركز المنيا، جثة هامدة و"مدحت - ن - أحمد، 27 عاما، جثة هامدة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

إصابة عامل أمام مستشفى المنيا الدولي في محافظة المنيا

وعلى جانب آخر، أصيب عامل إثر تعرضه لحادث انقلاب أثناء استقلاله دراجة نارية أمام مستشفى المنيا الدولي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة نارية أمام مستشفى المنيا الدولي الكائنة على كوبري النيل بمحافظة المنيا.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث تبين إصابة "أحمد - م - ع "،  25 عاما، مقيم بمنطقة السلخانة بحي أبو هلال بمدينة المنيا، مصاب بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة المرورية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية.

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