مفهوم الحب الحقيقي بين الأفراد، محاضرة بثقافة الأقصر





تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "رحلة العائلة المقدسة" ألقاها الشيخ بدري قناوي موضحا أفراد العائلة المقدسة، وأسباب الرحلة المقدسة، وحديث القرآن والسنة والإنجيل عن العائلة المقدسة، ومصر بلد التسامح والأمن والسلام، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "التغييرات المكانية في القرى المصرية في ظل حياة كريمة" ألقاها ضياء الدين أحمد متحدثا عن تعمير القرى الفقيرة والعشوائيات، ومبادرة حياة كريمة احدثت طفرة كبيرة بين الأعمار والتنمية في القرى والنجوع المحرومة، وحصر معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية للقرى، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية" قص ولزق "نفذتها جيهان محمد بصحبة رواد القصر.

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وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "السلام الإجتماعي طريق المستقبل" ألقاها أحمد أبو بكر، موضحا معنى السلام، وكيف يعيش المجتمع في سلام، وكيفية نشر ثقافة السلام، والعوامل التى تؤدي إلى نشرها، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "مفهوم الحب الحقيقي بين الأفراد" ألقاها محمد فتحي موضحا الحب المحمود وأنواعه، والتعاون بين الأفراد.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "بالعلم نلتقي" ألقاها الشيخ مصطفى النوبي موضحا أهمية العلم والعلماء واقسام العلم، والعلم سبيل النجاح، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "تفاصيل"، ونفذت

ورشة فنية بعنوان" الفن المعاصر "نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان خشب وقلم فلوماستر أسود، وورشة شجرة الكريسماس من الفوم نفذتها مشيرة طلعت مستخدمة فوم ولولي.

وأعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، وألقى عدة قصائد بعنوان "قصيدة حلم، كل حاجة ومنها ومنك"، بجانب ذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "تاج الجوامع _مسجد عمرو بن العاص" تأليف عبد العزيز صلاح سالم، سردتها فاطمة حسن، يتضمن الكتاب الحديث عن الفرق بين التسمية بين الجامع والمسجد، ووظيفة الجامع، والزيادات التى تمت للمسجد في عهد الملوك والامراء.

كما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "القمامة" سردتها هيام أحمد، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بالألوان الخشبية نفذتها شيرين محمد، ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية "كروشية" نفذتها فايزة أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، وباشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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