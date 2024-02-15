الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

ننشر مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائي بالمنصورة

انقطاع الكهرباء،
انقطاع الكهرباء، فيتو

تشهد مدينة المنصورة وبالتحديد بنطاق حي غرب فصل التيار الكهربائي، لإجراء أعمال الصيانة وتأثر عدد من الأماكن بنطاق الحي.

يأتي ذلك تنفيذا  لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية تعلن رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة  أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة ٩ صباحا "حتى الساعة ٢ظهرا" وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، على مدار الأسبوع ابتداء من يوم السبت الموافق ١٧-٢-٢٠٢٤ حتى يوم الخميس الموافق ٢٢-٢-٢٠٢٤، في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة  للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

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▪︎ والمناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة يوم السبت الموافق ١٧-٢ -٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة بشارع
السلخانة - شارع السيد سليم من محمد فتحي ( شارع منتصر - شارع البدالة - الثانوية ) من الجلاء

▪︎ وفى يوم الأحد الموافق ١٨-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع السلخانة من الشيخ حسانين - شارع محمد فتحي - شارع الجلاء (من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل) - خلف مساكن الجلاء

▪︎ وفي يوم الاثنين الموافق ١٩-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار شارع محمد فتحي - سوق ستوتة - شارع السيد سليم من محمد فتحي - شارع الجلاء (من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل) - خلف مساكن الجلاء.

▪︎ وفي يوم الثلاثاء ٢٠-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب - ميدان الشيخ حسانين - شارع ستوتة من محمد فتحي - ( شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية ) من الجلاء.

▪︎ وفي يوم الأربعاء الموافق ٢١-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع السلخانة - شارع السيد سليم من محمد فتحي - ( شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية) من الجلاء

▪︎ وفي يوم الخميس الموافق ٢٢-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب - ميدان مشعل - شارع الجلاء - (شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية) من الجلاء.

▪︎ كما سيتم إجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع مشعل وتركيب خلية جديدة لمشروع مساكن الجلاء وذلك يوم السبت الموافق ٢/۱٧/ ٢٠٢٤ م من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر من نفس اليوم.

المناطق المستهدفة 

والمناطق المتأثرة هي كالآتي:-
(ميدان الشيخ حسانين - بنك الدم - شارع جامعة الدول العربية
- الحسنية - حسين بك - العباسي - الشيخة عائشة – جزء من ميدان الطميهي - شارع محمد فتحي - شارع السلخانة - شارع الجلاء – منشية المصطفى - سكة سندوب - ميت حدر).

هذا وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة  بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان  باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.  

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