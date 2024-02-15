الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

اليوم، جنايات المنصورة تنظر محاكمة 3 متهمين بقتل سائق توك توك

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو

تنظر، اليوم الخميس، محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثانية بمحافظة الدقهلية، محاكمة 3 متهمين بينهم شخص هارب، بتهمة قتل سائق توك توك بقرية كفر أبو ناصر مركز دكرنس، بعد تربص المتهمين للمجني عليه حال استقلاله توك توك وتوصيل سيدتين إثر خلافات سابقة بينهم.

يتم نظر القضية  برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وسام ماهر السيد، والمستشار عبد الله عبد الله مطاوع بحبح، والمستشار السيد عبده منصور، وسكرتارية السيد مصطفى.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى 1 أكتوبر من عام 2023 بدائرة مركز دكرنس- محافظة الدقهلية، عندما قتل كل من: السعيد ع.م.ص.ال"، "محبوس"، 20 سنة، مبلط، ومقيم كفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"عادل م.ص.ال"، "محبوس"، 33 سنة، سائق توك توك، ومقيم كفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"محمود ن.ع.ال.ع" "هارب"، المجني عليه "أحمد محمد حامد محمد البرعي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت المتهمان الأول والثاني النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة "عصا"، وتربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية "توك توك"، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة"، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" وأداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.   

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