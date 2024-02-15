وزير الإنتاج الحربي الأسبق يكشف تفاصيل مؤتمر اتحاد الكيميائيين العرب بالمركز القومي للبحوث

أكد الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق ورئيس اتحاد الكيميائيين العرب، أنه تم عمل مؤتمر مشترك مع المركز القومي للبحوث شارك فيه علماء مصريون وعرب وأجانب في مجال الكيمياء الحيوية والطاقة المتجددة.

وأوضح مشعل أن هؤلاء العلماء أجروا العديد من البحوث حول أهمية الكيمياء الحيوية في إنتاج الطاقة المتجددة، لكن الأهم هو كيفية تفعيل هذه البحوث وتطبيقها على أرض الواقع ليستفيد بها المجتمع كمخرجات لبحوث علمية متقدمة.

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دور المركز القومي للبحوث

وأشار وزير الإنتاج الحربي الأسبق أن هناك الكثير من المتطلبات التي ينبغي علينا توفيرها لمواكبة التغيرات العالمية، وهذا هو دور المركز القومي للبحوث والعلماء والباحثين به، الذين يقدمون دراسات متقدمة لمواجهة أي تغير عالمي مثل أزمة الفيروسات الوبائية، أو أزمة الطاقة، والأزمات التي تواجه البيئة، مثل الانبعاثات الكربونية وغيرها.

ولفت الدكتور سيد مشعل أن مؤتمر الكيميائيين العرب بالتعاون مع المركز القومي للبحوث قدم أكثر من 200 بحث في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على البحوث النوعية التي يمكن تطبيقها لمواجهة مشاكل المجتمع سواء في الاقتصاد أو الإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها من المجالات.

وشهد المركز القومى للبحوث، افتتاح المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب بعنوان "آفاق العلوم التطبيقية من أجل حياة أفضل ومستدامة" في الفترة من 13-15 فبراير 2024م، بحضور أكثر من 350 من العلماء الأجلاء من العالم العربي، ودول العالم، ورجال الصناعة والمهتمين بعلم الكيمياء.

وعقد المؤتمر برئاسة كلا من الوزير الدكتور سيد مشعل - وزير الإنتاج الحربي الأسبق- ورئيس اتحاد الكيميائيين العرب ورئيس الجمعية الكيميائية المصرية – الدكتور حسين درويش- رئيس المركز القومي للبحوث – والدكتور محمد لطفي - رئيس الجامعة البريطانية بمصر.



وناقش المؤتمر أكثر من 300 ورقة بحثية وبوستر في مجال الكيمياء التطبيقية ودورها في إيجاد حلول علمية، وتطوير المجالات الصناعية والبيئية، وعلوم المواد والذكاء الإصطناعي، والتأكيد علي أن علوم الكيمياء تلعب دورًا هامًا لكي تصبح متوافقة تمامًا مع خطط التنمية المستدامة – حيث تعمل الكيمياء علي استثمار كل أشكال المادة وتحويلها إلى منتج اقتصادي.



وغطى المؤتمر ابتكارات الكيمياء التي تعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الحديثة في مجال الكيمياء في المحاور الآتية: الكيمياء العضوية وغير العضوية، وكيمياء البوليمرات، ومواد التغليف، والعلوم البيئية، وكيمياء المواد الطبيعية، وكيمياء الطاقة الجديدة والمتجددة، وخلايا الوقود وعلوم النانو بالإضافة إلى الكيمياء الحيوية، والكيمياء الصناعية، ودور الكيمياء في علوم الترميم، وكيمياء البترول وغيرها.



يُعتبر المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب المنعقد في المركز القومي للبحوث بالقاهرة من أكبر التجمعات العلمية في مجال الكيمياء حيث يلتقي فيه العلماء العرب مع نظرائهم الأجانب بهدف مناقشة نتائج البحوث وآخر التطورات العلمية في مجال الكيمياء ومجالات أخرى مرتبطة بها مثل النانو تكنولوجي.



وتُعتبر الصناعات الكيماوية من الصناعات الحيوية في الاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا مهمًا في تلبية الإحتياجات الأساسية للبشرية كالأدوية، والأغذية، والملابس، ومواد البناء والكثير من السلع الاستهلاكية.



كما ناقش المؤتمر كيف تساهم الكيمياء في جعل العمليات الكيميائية دائرية عن طريق تطوير تفاعلات كيميائية جديدة لإعادة استخدام المواد الكيميائية وإعادة تدويرها، لصناعة كيميائية خالية من النفايات في حلقة مغلقة بالإضافة إلى تطوير التقنيات والعمليات والمنتجات القادرة على استهلاك موارد طبيعية وطاقة أقل (منخفضة الكربون)، وتقليل توليد النفايات.

