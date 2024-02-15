مدير صندوق النقد الدولي: شاهدنا في cop 28 كيفية تحقيق المستحيل

أكدت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي أن الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في مؤتمر المناخ COP28 هو مشاهدة كيفية تحقيق المستحيل.

وأضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه منذ اليوم الأول للمؤتمر كان علينا تنفيذ مهمة مستحيلة، وهي تفعيل وبدء تمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وفور بدء المؤتمر تمت المهمة.

جدير بالذكر أنه قد احتل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) مركز الصدارة في القمة العالمية للحكومات في دبي من خلال حلقة نقاش بعنوان "تنفيذ توافق الإمارات العربية المتحدة عالميًا - من الاتفاق إلى العمل"، وهي مناقشة محورية تركز على ضمان التنفيذ العالمي، والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، والطريق إلى الأمام لتشكيل العمل المناخي في المستقبل.

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القمة العالمية للحكومات في دبي

والتقى رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الدكتور سلطان الجابر، بكلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، لمناقشة الحفاظ على الزخم بشأن تمويل المناخ والتحول الشامل للطاقة على الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش القمة العالمية للحكومات أيضا التقى الدكتور سلطان الجابر بالدكتور مانويل ماريرو رئيس وزراء جمهورية كوبا لبحث تنفيذ توافق الإمارات، وخلال الاجتماع، أشاد رئيس مؤتمر الأطراف 28 بقيادة كوبا بصفتها الرئيس المنتهية ولايته لمجموعة الـ77 + الصين.