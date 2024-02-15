وكيل صحة الوادي الجديد: 3 قوافل طبية تزور المحافظة قبل نهاية فبراير (فيديو)

تنظم مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، خلال الأيام القليلة، وقبل نهاية شهر فبراير الجاري 3 قوافل طبية مجانية، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة، وتبدأ أولى هذه القوافل أعمالها اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية تنظمها محافظة الوادي الجديد بالتنسيق والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إن منظومة القوافل الطبية المجانية التي تستقبلها محافظة الوادي الجديد، تحقق نجاحا كبيرا في سد العجز في التخصصات الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

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وأكد محروس، مواصلة مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وأشار إلى أن القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تصل إلى 8 قوافل شهرية تقدم خدماتها لأكثر من 5 الف حالة مرضية شهريًا وصرف العلاج بالمجان وإحالة عدد من المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات متخصصة بالقاهرة وأسيوط والأقصر ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

ومن جانبه أكد دكتور لواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن منظومة القوافل الطبية تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.