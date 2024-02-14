الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

البيئة: صياغة أول معاهدة لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية

المائدة المستديرة،
المائدة المستديرة، فيتو

 نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع "المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية "من خلال اتفاقية دولية ملزمة قانونا" والمقام في إطار مشروع سويتش ميد (مكون السياسات) والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر،  بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وجاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري، وسيلفي فونتان ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، ولوك رويتر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسفير محمد الجمال نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والاستدامة بوزارة الخارجية، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة، ووزارة البترول، واتحاد الصناعات، والشركة القابضة للبتروكيماويات.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة ما تم من إجراءات تمهيدية للاستعداد للمشاركة بالاجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك INC-4 والتي من المقرر عقد جلستها الرابعة في الفترة من ٢١ - ٣٠ إبريل من العام الجارى بكندا، لصياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، وإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، ومناقشة ما تم إعداده من قبل كل دولة لتحديد الخيارات المحتملة لعناصر وثيقة الصك القانوني الدولي التي ترتكز على نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، وكافة العناصر التي أجمع عليها أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

المسودة الصفرية

ويتم تحقيق ذلك من خلال العمل بوثيقة تسمى "المسودة الصفرية" التي تتضمن السياسات والإجراءات الممكنة التي يجب مراعاتها، حيث يمكن أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير كبير على الموقف الوطني الإقتصادي في مجال صناعة البلاستيك،والتأكيد على ضرورة الوقوف على موقف وطني محدد وقوي، وضرورة وضع قواعد واستراتيجيات للسيطرة على التلوث البلاستيكي والاتفاق عليها، من خلال عدد من المسارات الملزمة والطوعية التي تستهدف وضع أساس نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية،وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع أنماط للانتاج والاستهلاك العادل، وايضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالاضافة الى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة،وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.  

البيئة إتحاد الصناعات اجتماع المائدة المستديرة الاتحاد الاوروبي الأمم المتحدة للبيئة الشركة القابضة للبتروكيماويات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري علي عبده لبحث دعم مبادرة "الرحلة إلى 2030"

للطلاب والموظفين، احذر الجلوس طويلا للوقاية من أمراض القلب

ألواح شمسية تحت الركام، القصف الإسرائيلي يغتال حلم مجد مشهراوي بإنارة غزة

البيئة تشارك فى مؤتمر الأطراف للحفاظ على الأنواع المهاجرة بأوزباكستان

مدير بالمفوضية الأوروبية: مصر من أكبر الدول المصدرة للأسمدة للاتحاد الأوروبي بنسبة 40%

وزارة البيئة الفلسطينية: تسرب 700 مليون لتر من المياه العادمة في شوارع غزة

أخبار مصر اليوم.. قرار من التعليم بشأن تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.. والتموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 4 شهور

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن غياب الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية