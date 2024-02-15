ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال يناير الماضي

بلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الأول من العام الجاري 1.6% على أساس سنوي، بارتفاع طفيف عن الشهر السابق، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السكن والأغذية، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

ارتفاع معدل التضخم في السعودية

أظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3% في يناير، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1% على أساس سنوي، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان معدل التضخم في المملكة قد بلغ في آخر شهر من العام الماضي 1.5% على أساس سنوي، فيما بلغ المتوسط لعام بأكمله 2.3%، انخفاضًا من 2.5% لعام 2022، بحسب بيانات الهيئة.﻿

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وفي سياق آخر، أصدر اتحاد الغرف السعودية، يوم الخميس الماضي، بيانا رسميا للتعليق على أزمة البصل، قائلا إنها أزمة عالمية وليست حكرًا على السعودية، ومن المتوقع عودة استقرار أسعاره خلال شهر فبراير الحالي.

أزمة البصل في السعودية

وقال اتحاد الغرف السعودية في البيان الصادر عنه اليوم، إن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق السعودي.

وأضاف اتحاد الغرف في بيانه أن السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاك المملكة منه 702 ألف طن في عام 2023، أسهم الإنتاج المحلي منها بنحو (365) ألف طن تشكل 52%، فيما غُطي العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البصل عالميًا أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول.

انخفاض مستويات الإنتاج

وأشار الاتحاد إلى انه يسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة وتشجيع وتحفيز زراعته ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلي، مبينًا أن من الجهود التي قامت بها لجنة وفرة السلع الغذائية في الأول من أكتوبر الماضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية بالاتحاد؛ لدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدرة بحظر الصادرات من البصل لمدة ثلاثة أشهر، وتم التوصية في حينه بقيام اللجنة بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز وتشجيع المزارعين المحليين على زراعة البصل من خلال تقديم قروض تشغيلية من صندوق التنمية الزراعية.

كما تم حث مستوردي البصل والمزارعين المحليين في شهر أكتوبر الماضي، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المنتج بصورة دائمة، والعمل على تنويع مصادر استيراد البصل من خلال الاستيراد من عدة دول حول العالم.

وتوقع الاتحاد في بيانه تحقيق الاستقرار في أسعار البصل ووفرته بالسوق السعودي خلال شهر فبراير الحالي مع بداية حصاد الإنتاج المحلي بما يضمن تغطية حاجة السوق.