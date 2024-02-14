الأربعاء 14 فبراير 2024
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اقتصاد

انخفاض أسعار النفط بفعل التضخم المستمر وزيادة مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4 في المئة، إلى 82.48 دولار عند فتح السوق في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش. 

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أو 0.3 في المئة، إلى 77.65 دولار للبرميل.

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وأفادت مصادر بالسوق، نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 8.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير.

وجاءت الزيادة أكبر بكثير من توقع محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بواقع 2.6 مليون برميل. كما أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات البنزين 7.23 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 مليون برميل، وكلاهما هبوط أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء الساعة 15.30 بتوقيت جرينتش.

كما تأثرت السوق ببيانات أخرى صدرت أمس وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعًا الشهر الماضي. ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون الآن أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومع توقعات تأجيل خفض الفائدة، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وعادة ما يؤثر ارتفاع الدولار في الطلب على النفط بين المشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.


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