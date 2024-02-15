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الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

الكركم مفيد لإنقاص
الكركم مفيد لإنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية، فيتو

من المعروف عن الكركم أنه مفيد في إنقاص الوزن إلى خصائص الكركم المضادة للالتهابات، وقد أظهرت دراسة أن الكركم يساعد على خفض الدهون الثلاثية إذا تم تناوله بانتظام.

وحسب "ليفينج سترونج"، إذا تم تناول جرام واحد من الكركم يوميًا لمدة 30 يومًا، يليها أسبوعان إجازة، فإن مستوى الدهون الثلاثية في الدم يشهد انخفاضًا كبيرًا.

 التحكم في متلازمة التمثيل الغذائي

وعلى الرغم من أن نتائج هذه التجربة لم تظهر أية فوائد تتعلق بخفض الكوليسترول، إلا أن خفض الدهون الثلاثية يعد أحد عوامل التحكم في متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تتضمن ارتفاع 3 عناصر: الجلوكوز، والكوليسترول والدهون الثلاثية.

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واكتشفت دراسات أخرى، أن للكركم فوائد تتعلق بالتخسيس، وتنشيط حرق الجسم للطاقة.

الجمع بين الكركم والفلفل الأسود

كما تبين أن الجمع بين الكركم والفلفل الأسود يضاعف تأثير المادة النشطة في الكركم بنحو 20 مرة.

إلا أنه ينبغي الانتباه إلى أنه لا ينبغي تناول أكثر من 8 جرامات من الكركم في اليوم الواحد.

وبجانب توفر الكركم كمسحوق أو كبسولات، يمكن تناول جذور الكركم كشاي، كما أنه مكون رئيسي في صلصة الكاري، وصلصة الخردل.

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الكركم الدهون الثلاثية خفض الكوليسترول الجلوكوز الكوليسترول متلازمة التمثيل الغذائي الفلفل الاسود صلصة الكاري صلصة الخردل

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