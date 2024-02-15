إجمالى إيرادات النسخة الجديدة من فيلم أنف وثلاث عيون بالسينمات المصرية

جنت النسخة الجديدة من الفيلم الكلاسيكي "أنف وثلاث عيون" الذي يأتي من بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وسلمى أبو ضيف إيرادات ضعيفة فى عرضه بدور السينما المصرية.

إذ اكتفى خلال 14 يوم عرض بمليون و650 ألف جنيه فقط ليسجل مراكز متدنية بالبوكس أوفيس المصري.

فيلم أنف وثلاث عيون

وفيلم “أنف وثلاث عيون” يعتبر النسخة المعاصرة من العمل الكلاسيكي الشهير الذي جسده الراحل محمود ياسين وماجدة وميرفت أمين قبل أكثر من خمسون عامًا.

كان قد تم عرض الفيلم ضمن خريطة أفلام قسم روائع السينما العربية بمهرجان البحر الأحمر، وقال أمير فى وقت سابق: أجد أنني أمتلك رؤية مغايرة عن رؤية المخرج حسين كمال لـ “أنف وثلاث عيون”.

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أمير رمسيس يتحدث عن كواليس مشاركة فيلم أنف وثلاث عيون بمهرجان البحر الأحمر

وتابع لـ "فيتو": الحقيقة اكتر حاجة جاذبة بالنسبة لي هو قدرة وائل حمدي انه يصيغ سيناريو مستلهم من الرواية دون نقلها، فاستطاع أن يصنع نسخة معاصرة منها، وأنا بالفعل بحب الرواية الاصلية جدا، وطبعا بحترم جدا فيلم المخرج الكبير حسين كمال لكن شايف الرواية بسردها المتشابك تصلح لتقديم أكتر من وجهة نظر، وأظن أجمل ما عمله وائل هو أن المتفرج بيدخل في عالم سينمائي كامل سواء قرأ الرواية الأصلية أو لا.



واختتم أمير رمسيس حديثه بـ: كان نفسي اقول اني سعيد بعرضه لكن للأسف إحنا بنعرضه في ظرف صعبة لا نمتلك فيه سوى الفخر باللي بنقدمه دون القدرة على أن نسعد بيه.



أنف وثلاث عيون

وعقب مرور أكثر من نصف قرن على طرح “أنف وثلاث عيون” للأديب إحسان عبد القدوس، قررت شركة إنتاج شاهيناز العقاد إعادة إحياء الفيلم بمنظور معاصر، فعلى الرغم من مرور 51 عامًا للفيلم الصادر عام 1972، إلا أن النص الأصلي مازال صالحا لتقديمه اليوم، وسيعمل على إعادة إحياء النص المخرج أمير رمسيس برؤية درامية وسيناريو وحوار لـ وائل حمدي.

وتأتي المعالجة القصيرة من الفيلم بطولة كل من ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، صبا مبارك، دينا الشربيني، جيهان الشماشرجي، سلوى محمد علي، نور محمود، صدقي صخر، والطفل سليم مصطفى.

وفيلم “أنف وثلاث عيون” تدور أحداث حول الدكتور (هاشم) وعلاقاته النسائية المتعددة.. حيث يتعرف على العديد من النساء، ومنهم (أمينة) التي تقع في غرامه وتطلب الطلاق من زوجها وبعد طلاقها تحاول العودة إليه، لكنه يكون قد وقع في غرام الشابة الصغيرة (نجوى)، يطرد (هاشم) حبيبته الأولى من شقته خوفا على سمعته من الفضائح، ومن ثم يحاول الدكتور (هاشم) البحث عن علاقة جديدة بعد فشل العلاقات السابقة، ليتعرف على (رحاب) داخل إحدى البارات إلا أنها هى من لا ترغب من الارتباط بها وتظهر بكونها غير مكترثة بكل ما يفعله من أجلها وتخونه مع أحد أصدقائها، وتمحورت بطولة الفيلم الأصلي على 4 أبطال هم؛ محمود ياسين، ماجدة، ميرفت أمين، نجلاء فتحي بتوقيع المخرج حسين كمال.

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