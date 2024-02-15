واتش إت تطرح بوستر جديد لمسلسل صدفة
طرحت منصة واتش إت بوستر جديد لمسلسل صدفة الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، وهو المسلسل الذي ستنافس به بين مسلسلات رمضان 2024.
وكانت الشركة المنتجة لمسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج قد طرحت من قبل بوسترات للمسلسل الذي سيعرض على الشاشات بشهر رمضان 2024.
وظهرت الفنانة ريهام حجاج في البوستر بملابس ممزقة وشعر مجعد ويبدو أنها ستؤدي دورًا مختلفًا عن كل أدوارها التي سبق تقديمها والتي دائمًا كانت تظهر بها فتاة غنية تسكن القصور وترتدي أحدث صيحات الموضة.
الفنانة ريهام حجاج
تواصل الفنانة ريهام حجاج ، تصوير مسلسلها الجديد “صدفة” والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، بعد مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل جميلة.
مسلسل صدفة
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعو "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئًا خطيرًا، وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟ وتجسد ريهام حجاج، دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة".
تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج
وقال مصدر من أسرة مسلسل “صدفة” في تصريح خاص لـ"فيتو": إن الفنانة ريهام حجاج تعيش قصة حب مع الفنان عصام السقا، ضمن أحداث “صدفة” المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.
مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وعصام السقا وعدد من الفنانين ومن إخراج سامح عبد العزيز ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.
آخر أعمال ريهام حجاج
وكان آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسل “جميلة” الذي تم عرضه في رمضان 2023، وحقق المسلسل نجاحا جيدا، وهو من بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد وفيق، هشام إسماعيل، عبير صبري، نبيل عيسى، هاني عادل، أحمد الشامي، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.
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