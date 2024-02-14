الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الثلوج والسيول غدًا، وتحذير عاجل للمواطنين

تقلبات عنيفة بحالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر طقس البلاد بمنخفض جوي متعمق يتسبب في حالة من التقلبات والاضطرابات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

مناطق سقوط الثلوج والأمطار والسيول

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": إلى سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة حاليا على السواحل الشمالية والبحيرة ومطروح كفر الشيخ ومناطق من الدقهلية ودمياط وبورسعيد والمنوفية والغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد .



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ذروة حالة التقلبات الجوية

وأكدت أن ذروة حالة التقلبات الجوية ستكون غدا الخميس حيث تزيد كمية الأمطار على المناطق الساحلية لتصبح غزيرة ورعدية ويتساقط معها الكرات الثلجية علي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وأمطار ما بين متوسطة ورعدية علي جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من شمال وجنوب سيناء وتصل إلى حد السيول علي الأماكن الموجودة في جنوب سيناء وخليج العقبة والبحر الأحمر.



انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والأجواء شديد البرودة خلال ساعات الليل في ظل وجود نشاط ملحوظ للرياح.

تحذير الأرصاد الجوية

ونصحت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة واللوحات خلال فترات سقوط الأمطار، كام يجب القيادة بهدوء تام لأن كميات الأمطار كبيرة وتؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل.

يوم صعب في حالة الطقس

وتابعت:"غدا يوم صعب في الأحوال الجوية وأغلب المحافظات رفعت درجة الاستعداد القصوى لسقوط الأمطار غدا وبعد غدا، خاصة في ظل كميات الأمطار الكبيرة خاصة في الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية".



موعد استقرار حالة الطقس

ولفتت إلي تحسن الأحوال الجوية بدءًا من يوم السبت المقبل.