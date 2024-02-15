الخميس 15 فبراير 2024
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حوادث

إحالة عامل تعدى على طبيب داخل مستشفى بالمطرية إلى الجنح

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت نيابة المطرية عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بالتعدي بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، إلى محكمة الجنح، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

ويواجه المتهم تهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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كما كشفت نقابة الأطباء عن تفاصيل واقعة الاعتداء داخل مستشفى المطرية التعليمي، بعد قيام أحد المرافقين لحالة محجوزة بالمستشفى، بالاعتداء علي طبيب الرعاية المركزة محمد سامي، أثناء عمله وأسقطه أرضا، وأحدث به إصابات كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، خضع على إثرها الطبيب لعملية جراحية بالمخ.

وجاءت واقعة الاعتداء بعد رفض الطبيب دخول زوجة المعتدي، لزيارة أحد أقاربها بالمستشفى في غير ميعاد الزيارة بناء على التعليمات الإدارية، بعدها توجه المتهم إلى المستشفى وقام بالاعتداء على الطبيب.

 

العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها

يقول المستشار فهد مرزوق المحامي: إن عقوبة الضرب تختلف طبقًا لما كشفه التقرير الطبي للإصابة، فإذا تسببت الإصابة في علاج استغرق أكثر من ٢١ يوما، ينظر القانون للجريمة على أنها جناية، وقد تصل العقوبة فيها للسجن أكثر من ٣ أعوام.

وأضاف الخبير القانوني: أما في حالة عدم وجود إصابة في التعدي بالضرب، وهو الأقرب، فيتم الادعاء المدني، وتتماثل العقوبة هنا بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأوضح مرزوق أن المادة  242 من قانون العقوبات هي المنظمة لتلك الجريمة، والتي نصت على أنه إذا لم يبلغ التعدي بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
 

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