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ثقافة وفنون

100 سنة غنا يبدأ أولى حفلاته بأعمال عبد الوهاب ويرفع شعار كامل العدد

الفنان على الحجار،فيتو
الفنان على الحجار،فيتو

100 سنة غنا، أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم على الحجار أول عروض المشروع الفني 100 سنة غنا، في عيد الحب. 

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أعمال عبد الوهاب في الحفل الأول لمشروع 100 سنة غنا

فعلى المسرح الكبير وتحت لافتة كامل العدد بدأ النجم على الحجار رحلة المشروع الفني 100 سنة غنا، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقًا حالة المجتمع ومزاجه الفني متناولًا التحولات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها مصر خلال عقود في قالب إبداعي متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامي، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التي نالت إعجاب الحضور.

برنامج حفل 100 سنة غنا 

ومع فريق العمل لمشروع 100 سنة غنا، والذى ضم المخرج عصام السيد، الكاتب الصحفي أيمن الحكيم (إعداد)، الفنانين محمد عادل - يوسف اسماعيل - علي كمالو ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر، سعى الحجار إلى استثمار الإنجازات المعاصرة في علوم التوزيع الموسيقي والخروج بالأعمال التراثية من شكل التخت الشرقي التقليدي إلى أفق رحب يتناسب مع الذوق الفني للأجيال الجديدة واستعرض عددًا من أعمال النهر الخالد كان منها موسيقى حياتى،  كان أجمل يوم، إمتى الزمان، خايف أقول اللي ف قلبى، الدنيا ريشة ف هوا، أهواك، يا ورد مين يشتريك، آه لو تعرف، شغلونى، عاشق الروح، يا مسافر وحدك، عشانك ياقمر، حسدوني، أغدًا ألقاك، الفن أنا واد خطير، يا قلبي يا خالي، جفنه علم الغزل، أصبح عندي الآن بندقية إلى جانب أغنية كتبت خصيصى للمشروع وتحمل اسمه 100 سنة غنا.

مشروع 100 سنة غنا 

جدير بالذكر أن العرض الأول من مشروع 100 سنة غنا صمم استعراضاته رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم.

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علي الحجار مشروع 100 سنة غنا دار الأوبرا المصرية احتفالات عيد الحب 100 سنة غنا المايسترو هشام جبر اغاني محمد عبد الوهاب

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