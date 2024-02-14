الأوبرا ترد على اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو بشأن "100 سنة غنا"

أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانا بشأن اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو عن عدم المشاركة فى الحفل الأول من مشروع 100 سنة غنا، مؤكدة خلاله أن الاعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين المطرب الكبير محمد الحلو وقائد الأوركسترا الخاص للمطرب الكبير على الحجار المايسترو هشام جبر الذى قام بإعادة توزيع المؤلفات المقدمة فى الحفل.

وشددت دار الأوبرا المصرية أنها ليست طرفا فى هذا الخلاف وليس لها أية صلة به، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائما لجميع المبدعين والفنانين.

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في هذا السياق، كان واجه الفنان علي الحجار أزمة بشكل مفاجئ، وذلك بعدما أعلن محمد الحلو في اللحظات الأخيرة عن انسحابه من المشاركة في الحفل المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وأكد أن سبب انسحابه هو اختيار المايسترو هشام جبر للأغنية التي من المفترض أن يقدمها الحلو في الحفل وهي "مش أنا اللي أبكي" للمطرب محمد عبد الوهاب، موضحا: أن “الطبقة التي يريد أن يستخدمها المايسترو منخفضة للغاية ونسائية ولا تناسب طبقات صوته”.

تفاصيل أزمة أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا

وأكد الفنان محمد الحلو، أنه لن يتراجع عن قراره بشأن المشاركة في مشروع حفلات "100 سنة غنا"، ولن يتعاون مع المايسترو هشام جبر.

وقال محمد الحلو في تصريح خاص لـ"فيتو" لن اتراجع عن قراري الموضوع لا يليق بمقامي وتاريخى، ولا استطيع التعامل مع المايسترو هشام جبر".

وأضاف محمد الحلو:" أتمنى التوفيق والنجاح لحفل صديق العمر علي الحجار".

هشام جبر يرد على محمد الحلو

من جهته قال المايسترو هشام جبر، إن الفنان محمد الحلو قيمة فنية كبيرة ونسعد جميعا بتواجده معنا في الحفل الأول من مشروع 100 سنة غنا، ومرحب به في أي وقت حال تغير رأيه وقرر المشاركة بالحفل فى آخر لحظة.

وفي تصريح خاص لـ فيتو، أوضح المايسترو هشام جبر، أن ما تم تداوله ونشره من معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، مشيرا إلى أن ما وصل الفنان الكبير محمد الحلو من كلام غير صحيح، والحلو لم يرجع أو يتواصل مع أحد منا سواء أنا أو الفنان علي الحجار، واتخذ قرار الانسحاب والاعتذار، مضيفا بأنه لم يتم ترشيح اسم غيره أو اختيار فنان آخر للمشاركة فى الحفل.

وأضاف جبر، أن ما حدث ليس فى مصلحة أحد على الإطلاق، قائلا: " الفنان الكبير محمد الحلو على راسنا من فوق وأهلا به فى آخر لحظة ".

يشار إلى أن المطرب محمد الحلو، أعلن في مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي عبر موقع "فيس بوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم: " أنه يعتذر لجمهوره لعدم مشاركته في أولى حفلات مشروع "100 سنة غنا" مع علي الحجار".