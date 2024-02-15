الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

استمرار تدريب سفراء مشواري بمراكز شباب البحيرة (صور)

تدريب مشواري بمحافظة
تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريب  مشواري تنمية مهارات، للمرحلة السنية من 15 حتى 24 سنة لتدريبهم على اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الابتكاري والجاهزية للعمل وذلك بالأمس بمدرسة الرحمانية الثانوية التجارية وقام بالتدريب مدرب تنمية مهارات صفوت حرازي.

استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو

وأكد إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).

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وفي هذا الصدد أشار وكيل المديرية، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجهة إلى تنفيذ مثل هذه المعسكرات التي التي تفيد النشء والشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم، مؤكدًا إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو

 

والجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر وكيل المديرية ويتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة وإشرافهم وإدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

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تدريب مشواري البحيرة الرحمانية مديرية الشباب والرياضة تنمية مهارات

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