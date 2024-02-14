الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع مدارس البحيرة

تعطيل الدراسة غدا
تعطيل الدراسة غدا بالبحيرة، فيتو

قررت محافظة البحيرة  تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون).

وأشارت نهال بلبلع، نائب المحافظ، إلى أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

ويأتي ذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس طقسا بارد نهارًا،شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات  الحرارة 16 درجة نهارًا و10 درجات  ليلا.


حالة الطقس غدا الخميس

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

1-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء.

2-لا يتأثر بالرياح.

3- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة الطقس علي سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.



 

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

تحذر الهيئة قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة غدا هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

 كما تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة. 

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حالة الطقس غدًا الخميس 15- 2 -2024 في محافظة البحيرة

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