الخميس 15 فبراير 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة على طريق أبوسمبل بأسوان

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أسفر حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، مساء اليوم، الأربعاء، على طريق أبوسمبل أسوان، عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان، بلاغًا بوقوع يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على طريق أبوسمبل أسوان الدولى، بالقرب من الكيلو 175، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وهما: "عمر مصطفى عمر، 30 سنة، ومحمود عبد المنعم طايع، 30 سنة"، واصابة كل من: "عبد العزيز صالح سليم، 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومنصور سيد محمد، 52 سنة، مصاب باشتباه كسر بضلوع القفص الصدرى وكدمات".

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وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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أسوان اسعاف تصادم مستشفي أبوسمبل

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