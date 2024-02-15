رانيا يحيى تحيي اليوم حفل عيد الحب في بيت السحيمي

يقيم مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى، بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، حفلًا موسيقيًا للفنانة الدكتورة رانيا يحيى.

حفل الفنانة رانيا يحيى

ويتضمن الحفل مجموعة من الأغنيات والألحان الشرقية والعربية الأصيلة على آلة "الفلوت" الغربية والتى تمزجها رانيا بلون شرقى بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية.

رانيا يحيى

وكانت الدكتورة رانيا يحيى حصلت مؤخرا على جائزة الدولة للتفوق في الفنون للعام 2023، وهي عضو المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، وحاصلة على زمالة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة منذ 1995.

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كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، ولها العديد من المؤلفات منها غذاء الروح، موسيقى أفلام يوسف شاهين، سحر الموسيقى في أفلام صلاح أبو سيف، نغمات على شاطئ الواقعية، وغيرها من المؤلفات.