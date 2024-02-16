الجمعة 16 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

60 عاما من شقاء الأيدي الناعمة.. سيدة الأقفاص بقنا تروي قصة كفاحها في المهنة.. تستعين بنجلها وحفيدها لصناعة الإبداع من سعف النخيل (فيديو)

سيدة الأقفاص بقنا،فيتو
سيدة الأقفاص بقنا،فيتو

 على ضفاف نهر النيل، تفترش الأرض سيدة ترتدي جلبابا أسود، إلى جوارها أدوات العمل وعدد من جريد النخيل الأخضر، ونجلها الأكبر محمد يمسك بالساطور ويقطع لها أعواد النخيل، وأمامها حفيدها "عبدو" ذي السادسة من العمر يعمل في تربيط الأعواد وتشبيكها مع بعضها البعض لتقوم السيدة التي أنهت عامها الــ65 بتقفيل القفص الذي يصبح جاهزا لاستقبال الزبون.

"فيتو" اقتربت من أم محمد عبده، سيدة الأقفاص الجريد في مركز نقادة جنوب محافظة قنا.

مهنة الأباء والأجداد

سردت "أم محمد" قصتها مع سعف النخيل قائلة: "تعلمت المهنة منذ كنت في الخامسة من العمر، وهي مهنة متوارثة من الجد إلى الأب حتى وصلت إلي، وبعدها قمت بتعليم نجلي وأحفادي، وهذا سلسال لا ينتهي فالحرفة المتداولة لا تنتهي وكل إنسان عليه أن يدرك ذلك فلا بد من وريث حتى لا تختفي ".

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وأضافت: "رغم قسوة وصعوبة هذه المهنة إلا أنها أصبحت بالنسبة لي حياتي ولا أستطيع الاستغناء عنها فمنذ الساعات الأولى للصباح نقوم ومعي نجلي وأحفادي ونفترش السعف بعد أن أصبح جاهزا للعمل وبعدها نبدأ في العمل".

مراحل تصنيع الأقفاص

قالت: "مراحل التصنيع تبدأ منذ شراء سعف النخيل وحتي تجهيزه ليكون معد للعمل، وبعدها يبدأ نجلي في التقطيع والتخريم وتقسيمه إلى قطع متفاوتة في الحجم حتي يكون معد للتقفيل والدق عليه ويساعدني في ذلك نجلي وأبنائه".

ونوهت: "القفص الواحد يستغرق ربع ساعة في العمل وأحيانا أكثر وأحيانا أخرى أقل بحسب العمل وبحسب الطلبيات التي نستعد لتسليمها للزبون".

أسعار الجريد 

وأشارت إلى أن أسعار الجريد اختلفت عن قبل، وبالتالي رفع السعر على الصانع جعله يرفع سعر القفص على الزبون ولا يوجد شيء علي سعر واحد، كله قابل للتغير بحسب سعر السوق.

واختتمت: "الصنعة تغيرت عن ذي قبل خاصة أن الإقبال بدأ في الانخفاض والزبائن أصبحت معدودة ولكن التجار وأصحاب محال الفراخ والدواجن وتجار الفاكهة والخضر يفضلون شراء الأقفاص المصنوعة من الجريد لما تمتاز به ونأمل في القادم أن يتغير ويتبدل الحال للأفضل وتكون الأوضاع جيدة بالنسبة لنا".

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سعف النخيل محافظة قنا قنا نهر النيل فيتو

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