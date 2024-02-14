تجديد حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمرج
جددت نيابة شرق القاهرة، حبس 4 متهمين طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية نتج عنها إصابة شخصين بسبب خلاف على ركنة دراجة “توكتوك” المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوثها بين "طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.
نشبت مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
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