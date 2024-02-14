طريقة عمل المكرونة بالمشروم والسبانخ، أكلة سريعة ولذيذة
المكرونة من الأطباق الرئيسية التى تقدم بطرق مختلفة بجانب الخضروات واللحوم المختلفة حسب الرغبة ويعشقها الكبار والصغار.
والمكرونة يمكن تقديمها بجانب الأكلات أو تقديمها كاكلة بمفردها مكتملة العناصر، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل المكرونة بالمشروم والسبانخ.
مكونات عمل المكرونة بالمشروم والسبانخ:-
175 جراما من المكرونة المسلوقة
10 جرامات مشروم مجفف
120 جرام مشروم طازج مقطع
ملعقة صغيرة مسحوق مرق الخضار
ملعقة كبيرة زيت
2 فص ثوم كبير مبشور ناعمًا
200 جرام سبانخ صغيرة
طريقة عمل المكرونة بالمشروم والسبانخ:
- سخني الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة واقلي الفطر الطازج والثوم لبضع دقائق.
- أضيفي السبانخ واستمري في الطهي مع التقليب المستمر حتى تذبل السبانخ
ضعي المعكرونة في المقلاة مع مزيج الفطر وتبليها بالفلفل الأسود وقلبي كل شيء معًا جيدًا.
- يرفع عن النار ويقلب مع صلصة الفطر الكريمية، ثم قدميها على الفور.
ولعمل المكرونة بالبشاميل
مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-
كيس مكرونة بينا
للعصاج
نصف كيلو لحم مفروم
نصف كيلو بصل مفروم
زبد
ملح
فلفل اسود
بابريكا
رشة قرفة
رشة حبهان بودر
بهارات لحم
ملعقة صلصة طماطم
ربع كوب ماء
للبشاميل
4 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة زبد على زيت
5 أكواب لبن حليب
2 مكعب مرق
ملح
فلفل أسود
رشة جوزة الطيب
رشة حبهان بودر
رشة قرفة
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:-
- نسلق المكرونة نصف سلقة ونصفيها ونتركها جانبا.
- ثم نحضر العصاج، حيث نشوح اللحم المفروم فى القليل من الزيت حتى يتغير لونه.
- ثم نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل البصل.
- ثم نضيف الملح والفلفل والصلصة والتوابل ونقلب جيدا.
- ثم نضيف ربع كوب ماء ونهدي النار حتى تمام نضج اللحم.
- ثم نرفع العصاج من على النار ونتركه يبرد.
- بعدها نحضر البشاميل، حيث نحمر الدقيق فى الزبد جيدا حتى يحمر لونهم.
- ثم نضيف اللبن الحليب البارد تدريجيا مع التقليب جيدا، ثم نضيف الماء.
- ونقلب على النار الهادئة حتى يغلظ القوام وتختفى جميع التكتلات به.
- ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج وجوزة الطيب والقرفة والحبهان والملح والفلفل الأسود.
- ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع بها ملعقتين بشاميل.
- ثم نضيف البيضة إلى البشاميل مع الفلفل الاسود ونقلب جيدا.
- ثم نأخذ القليل من البشاميل ونضعه على كمية المكرونة ونقلب جيدا.
- ثم نضع طبقة من المكرونة فى صينية الفرن، وعليها العصاج كاملا.
- ثم نضيف طبقة المكرونة الأخيرة وعلى الوجه نصب كمية البشاميل المتبقية.
- ثم نوزع علبة القشدة على الوجه.
- ثم ندخل المكرونة الفرن حتى يحمر لونها.
- ثم نخرجها ونتركها تبرد وتهدأ قليلا.
- ثم نقطعها وتقدم ساخنة مع السلطة الخضراء والمخللات، على مائدة احتفالات رأس السنة بجانب الديك الرومي واللحوم المختلفة.
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