إصابة 9 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق بني سويف الفيوم الجديد

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص وملاكي بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، بعد نزلة محور عدلي منصور بنطاق مدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل «خلاطة» مع ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

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وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.