الخميس 15 فبراير 2024
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أخبار مصر

تعاون استراتيجي رفيع المستوى، 13 تصريحا للرئيس التركي بشأن العلاقات مع مصر (إنفوجراف)

الرئيس التركي،فيتو
الرئيس التركي،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (تعاون استراتيجي رفيع المستوى..13 تصريحا للرئيس التركي بشأن العلاقات مع مصر)

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى للرئيس التركي إلى مصر منذ 10 سنوات، حيث أكد الرئيس التركي متانة العلاقات بين البلدين والسعي إلى تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي المشترك خلال الفترة المقبلة.

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عبدالفتاح السيسى مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيسبوك رجب طيب أردوغان للرئيس التركي التركي أردوغان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مصر

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