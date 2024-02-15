تجديد حبس بائع عطور لاتهامه بقتل ابن عمته في المنيرة الغربية
أمر قاضي المعارضات بالجيزة بتجديد حبس بائع عطور، لاتهامه بقتل ابن عمته بطعنة في الصدر في المنيرة الغربية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم "أحمد" نشب بينه وبين والدته مشادة كلامية، بسبب طلبه منها أموالًا، فتدخل ابن عمته "الضحية"، لتهدأ المشاجرة، الأمر الذي رفضه المتهم وقام بسبه وقذفه، ثم اعتدى عليه بسكين وسدد له طعنة نافذة في الصدر على إثرها لقي مصرعه.
مقتل شاب على يد ابن عمته
تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بقتل بائع عطور ابن عمته في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، في مشاجرة دارت بينهما.
وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية، بأن مشادة كلامية جرت بين الضحية ووالدته بسبب طلبه منها أموالًا فرفضت، وبتدخل ابن عمته، لتهدأ المشاجرة نال منه بالسب والقذف، ثم اعتدى عليه بسكين وسدد له طعنة نافذة في الصدر على إثرها لقي مصرعه.
وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.