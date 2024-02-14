17 تصريحا من الرئيس السيسي بشأن العلاقات مع تركيا (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (نفتح معًا صفحة جديدة..17 تصريحا من الرئيس السيسي بشأن العلاقات مع تركيا).

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بمقر قصر الاتحادية، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش زيارة الأخير للقاهرة اليوم، والتي تُعد الأولى للرئيس التركي إلى مصر منذ نحو 10 سنوات مضت.



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