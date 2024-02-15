استمرار حبس المتهم بطعن طليقته 25 طعنة بالجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل طليقته بعد طعنها بالسكين 25 طعنة متفرقة في جسدها داخل منزل والدها بمنطقة العجوزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم بقتل طليقته بالعجوزة

أدلى موظف بإحدى الشركات، المتهم بقتل طليقته وتدعى "إيمان" 46 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأفاد أنه تزوج من الضحية منذ 18 عامًا، وأنجبا بنت وولد أكبرهما 17 عامًا، وأصغرهم 10 سنوات، وكانا يعيشان معًا في هدوء، إلا أن تبدلت الأحوال، بعدما بدأ يشك في سلوكها، لتواصلها مع آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشبت بينهما مشاجرة، على إثرها، وألقى عليها يمين الطلاق، فتركت الزوجة المنزل وأخذت أبنائها، ذاهبة لمنزل والدها.

Advertisements



وأضاف المتهم أنه بعدما قام بطلاقها، طلب العودة لها، ولكنها رفضت، مما جعله يشك في سلوكها، فقرر الانتقام منها.

واستكمل: في يوم ارتكاب الجريمة، ذهب لمنزل والدها، وخبأ في حقيبته “السكين”، وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رآا، اظهر سلاحه الأبيض، وأمام مرأي أسرتها وأطفالها، سدد لها 25 طعنة متفرقة بجسدها، انتقاما منها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

التحقيقات في قتل سيدة على يد طليقها

وأفادت التحقيقات، أن الضحية تركت له المنزل منذ فترة، ورفضت العودة لعصمته، مما دفعه للذهاب لمنزل والدتها وأمام أطفالها الثلاثة، مزق جسدها بـ25 طعنة، فسقطت قتيلة في الحال.

القبض على المتهم بقتل طليقته بالجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أربعينية، وأن وراء ارتكاب الواقعة طليقها.

وبإجراء التحريات، بينت أن الجثة لسيدة تدعى "إيمان. ع. م". تبلغ من العمر 46 سنة، فارقت الحياة إثر نزيف شديد والاشتباه جنائيًا في وفاتها.