مصرع شخصين في حادث تصادم بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما، إثر تعرضهم لحادث سير بإحدى الطرق الفرعية بقرية دمشير بالمنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن حادث تصادم توكتوك مع ميكروباص بأحد الطرق الفرعية التابعة لعزبة عاصم التابعة إداريًا لقرية دمشير بمركز المنيا.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين مصرع كل من: ضاحي - ع - أ - م، 40 عاما، مقيم بقرية ماقوسة مركز المنيا، جثة هامدة و"مدحت - ن - أحمد، 27 عاما، جثة هامدة.

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تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.