الخميس 15 فبراير 2024
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أخبار مصر

قوافل بيطرية مجانية بمركزي كرداسة وأبو النمرس غدا

قوافل بيطرية في مدن
قوافل بيطرية في مدن الجيزة، فيتو

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، غدا الخميس،  توجيه قوافل بيطرية مجانية بمركزي كرداسة وأبو النمرس، لدعم المربين، لتنفيذ عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية.
وتستهدف الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضرورة التأمين على مواشيهم، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

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رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

 ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.


وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.


وكانت هيئة الخدمات البيطرية نظمت الحملة القومية الثانية في العام الحالي التي انطلقت في جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر الماضي، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.


ضبط ٤ أطنان لحوم ومصنعات لحوم
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

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أبو النمرس الهيئة العامة للخدمات البيطرية محافظة الجيزة مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

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