الخميس 15 فبراير 2024
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أخبار مصر

تعرف على كيفية تعديل رخصة محل تجاري بعد إخراج شركاء بالجيزة

محافظة الجيزة، فيتو
محافظة الجيزة، فيتو

ترصد فيتو لقرائها خطوات وأوراق الحصول على خدمة  تعديل رخصة محل تجاري بعد إخراج شركاء من خلال المراكز التكنولوجية التابعة لمحل راغب الخدمة بمحافظة الجيزة وفي السطور التالية نسرد اهم الخطوات والمستندات التي يجب تقديمها للحصول علي الخدمة وهي كالتالي: 

 

أولا_ الخطوات للحصول على خدمة تعديل رخصة محل تجاري بعد إخراج الشريك.

 

_ التوجه إلى مركز التكنولوجيا التابع لمحل راغب الخدمة.

_ تقديم المصوغات التي تثبت ملكية المحل والأوراق التي تثبت خروج الشريك.

 

ثانيا_ الأوراق والمستندات الدالة علي ملكية المحل التجاري المطلوب تعديل رخصته..

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك( والأصل للاطلاع.

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-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء، والأصل للاطلاع.

-صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات، والأصل للاطلاع.

-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم والأصل للاطلاع.

-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد، والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

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