الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ، فيتو
بايرن ميونيخ، فيتو

 أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني للاتسيو، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بايرن ميونخ على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.


تشكيل لاتسيو 

بروفيديل - ماوريسيتش - جيلا - رومانيولي - هساي - جندوزي - فيتشينو - لويس ألبيرتو - إيساكسون - إيموبيلي - أندرسون.


تشكيل بايرن ميونخ 

نوير - مزراوي - كيم - أوباميكانو - جوريرو - كيميتش - جوريتسكا - ساني - مولر - موسيالا - كين.

ويمتلك العملاق الألماني أفضلية تاريخية ضد لاتسيو، حيث حقق الفوز في المواجهتين السابقتين بينهما، وذلك في دور ال16 بدوري أبطال أوروبا أيضا، خلال موسم 2020-2021، بنتيجة (4-1) و(2-1).

Advertisements

 

حقق بايرن ميونخ الفوز في آخر 5 مواجهات خاضها أمام الفرق الإيطالية، ومن بينها مباراتين أمام لاتسيو، ولم يخسر البايرن في آخر 12 مباراة في دوري الأبطال أمام الفرق الإيطالية، وذلك منذ السقوط على أرضه بنتيجة (3-2) أمام إنتر في شهر مارس من عام 2011 (10 انتصارات- تعادلان).

كما لم يخسر بايرن ميونخ في آخر 7 مباريات خاضها خارج ملعبه أمام الفرق الإيطالية (5 انتصارات- تعادلان)، أما لاتسيو فخسر 5 من آخر 6 مباريات خاضها أمام الفرق الألمانية، وكان الاستثناء الفوز على دورتموند في موسم (2020- 2021).

ومع ذلك لم يسبق أن حقق لاتسيو أي انتصار في دوري الأبطال في ألمانيا، إذ خسر مرتين، وتعادل في مثلهما.

يقدم بايرن ميونخ نتائج قوية خارج ملعبه أوروبيًا، بالفوز 7 مرات في آخر 8 لقاءات في دوري الأبطال، وتعرض لخسارة واحدة أتت بنتيجة (3-0) أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي الموسم الماضي.

لا يوجد لاعب ساهم في تسجيل أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم أكثر من هاري كين قبل انطلاق مباريات ثمن النهائي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.

ويتساوى معه كل من بوكايو ساكا (آرسنال) وجالينو (بورتو) وجود بيلينجهام (ريال مدريد)، ويرغب النجم الإنجليزي في معادلة أفضل حصيلة مساهمات له في دوري الأبطال التي وصلت إلى 9 أهداف موسم (2017- 2018).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا تشكيل بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا ملعب الأوليمبيكو

مواد متعلقة

تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول من دوري أبطال آسيا

أحمد حجازي: هدفنا الفوز رغم سوء أرضية ملعب بافباخور الأوزباكي

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

أرنولد يصدم كلوب قبل لقاء ليفربول مع تشيلسي

دوري أبطال أوروبا، لاتسيو يسعى للتخلص من عقدة مزدوجة أمام بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

متحدث الرئاسة: السيسي يستقبل رئيس البرازيل بقصر الاتحادية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 15-02-2024 في الأسواق

الميرغني، رمضان صبحي يحتاج الزمالك، ومحمد صلاح لا يضع أي شخص داخل مصر في "دماغه"

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية