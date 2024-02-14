مصرع شخص وإصابة آخر في حادث إنقلاب في المنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر تعرضهم لحادث إنقلاب دراجة نارية بطريق المحيط التابع إداريا لمركز المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث إنقلاب في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب دراجة نارية بطريق المحيط المار بين قريتي بين "طهنشا - بنى أحمد"، التابعتين لمركز المنيا.

حادث في المنيا

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع "أنور - ع - ف"، وإصابة شريف- ا - م، ٣٧ عاما، مقيم بقرية دمشاو هاشم بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات.

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مستشفى المنيا العام

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية الأولية ووضع الجثة بمشرحة المستشفى، لحين صدر أمر بتسلم الجثة لذويها من قبل النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.