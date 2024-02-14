الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس جامعة أسيوط يوقع بروتوكولات تعاون في مجالات البيئة والاستشعار من بعد

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يوقع البروتوكولات، فيتو

وقّع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم؛ الأربعاء مذكرات تفاهم مشترك بين الجامعة، وكل من؛ الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك ضمن فعاليات الملتقى المصري-الياباني الثقافي العلمي، والذي انطلقت أعماله اليوم، والمستمرة على مدار يومين.

 

حضر توقيع مذكرات التفاهم؛ الدكتور جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي،  والدكتور السيد أبوالعلا الأستاذ بقسم جيولوجيا المياه بكلية العلوم ومنسق أعمال الملتقى، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

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وصرح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن هذه البرتوكولات تأتي في إطار المشروع القومي؛ لإنجاز برنامج تنمية جنوب الصعيد الذي ترعاه القيادة السياسية، وتحرص على تفعيل الآليات الخاصة به، وإتاحة فرص عدة؛ لجذب الاستثمارات، وزيادة النمو، وخلق فرص جديدة للعمل في المجالات المختلفة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج طموح؛ لتطبيق أساليب التكنولوجيا المتقدمة، والملائمة؛ لبناء، وإيجاد حلول مبتكرة؛ لمشكلات المجتمع، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

 

الهيئة القومية للاستشعار من البعد 

 

 ومن هذا المنطلق؛ وقّع رئيس جامعة أسيوط؛ مذكرة تفاهم مشترك، مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد، وعلوم الفضاء، والتي يمثلها  الدكتور  إسلام حمزة أبو المجد، رئيس الهيئة؛ بهدف تحقيق التعاون العلمي، والفني بين الطرفين في عدة مجالات من بينها؛ الاستشعار من بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، التكنولوجيات المتقدمة في استكشاف، وحماية المناطق الأثرية والموارد الطبيعية، وعلوم الأرض، والعلوم الزراعية، والبيئة، والمخاطر الطبيعية، والتخطيط العمراني، والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك من خلال التدريب، وإقامة اللقاءات العلمية المشتركة، تبادل المعلومات، والدوريات، والمجلات العلمية، وعقد مشروعات بحثية مشتركة.

كما وقع الدكتور المنشاوي؛ مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للبحوث الفلكية،والجيوفيزيقية؛ والذي يمثله الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، والتي تهدف إلى بناء أوجه تعاون علمي، وفني بين الطرفين في المجالات المتعلقة بدراسة الظواهر الفلكية، والأرصاد المتعلقة باكتشاف الكون، ودراسات أبحاث الفضاء، والبيئة الفضائية، والحطام الفضائي؛ وذلك من خلال التدريب، والبحوث،والدراسات، والتطبيقات الفنية المشتركة.

 

 

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 وأبرم رئيس جامعة أسيوط، أيضًا مذكرة تفاهم مشترك، مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي يمثلها الدكتور محمد حسين قرني رئيس الإدارة المركزية للمحطات، والأجهزة، والأرصاد بالهيئة؛حيث اتفق الطرفان على فتح آفاق، ومجالات جديدة؛ للاستفادة من الأبحاث العلمية، بكلا الطرفين؛ وتوجيهها نحو قضايا التغيرات المناخية، والتوسع في دراستها، والتصدي لها، ومواجهتها، هذا بالإضافة إلى الكثير من أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بالقضايا البيئية، والمجتمعية.

 كما وقع الدكتور أحمد المنشاوي؛ مذكرة تفاهم مع المركز القومي لبحوث المياه، والذي يمثله الدكتور أحمد البلاسي مدير معهد بحوث الموارد المائية بالمركز، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات، والاستشارات الفنية، والعلمية لدى الطرفين في عدد من المجالات المتعلقة بالبيئة، والموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية، وإعداد الكوادر العلمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة؛ للاستفادة من مخرجاتها؛ بما يخدم المجتمع المصري، بالإضافة إلى المشاركة في المشروعات البحثية المشتركة بين الجانبين.

  وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى؛ إن الجامعة تحرص على إقامة الكثير من أوجه التعاون مع المؤسسات التكنولوجية، والعلمية، والبحثية؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة، والكفاءة والتميز في التعليم التكنولوجي، وتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا، والبرامج التدريبية للطلاب؛ لمواكبة تطورات العصر، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة٢٠٣٠؛ وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي.

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