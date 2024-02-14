الخميس 15 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

كارمن سليمان تستخدم الذكاء الاصطناعي في أحدث أغنياتها (فيديو)

كارمن سليمان فيتو
كارمن سليمان فيتو

طرحت النجمة كليب "كنا في مكان" منذ قليل عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب.

أحدث أغنيات كارمن سليمان

كما استخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وأغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني..
 

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وتقول كلمات الأغنية:
كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش
أنا أعرفه من قد إيه
وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه 
وتقول كلمات الأغنية:
كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش
أنا أعرفه من قد إيه
وبحسن نية في حد قام
وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه 
سلم عليّا.. وابتسملي
مديت إيديا.. لقيته قاملي
وقالي أهلًا عاملة إيه؟
اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت
سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي

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الذكاء الاصطناعي كارمن سليمان المطربة كارمن سليمان

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