الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

تعرف على موعد تحصيل غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

التليفون الارضي،
التليفون الارضي، فيتو

 تنتهى اليوم المهلة التى حددتها الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة عن شهر يناير على أن تبدأ الشركة فى تحصيل غرامة على المتخلفين عن السداد ابتداء من الغد. 

سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة 

 قامت  الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يناير 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى نهاية اليوم  14 فبراير.

 

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات. 

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ونظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

 

قيمة غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

 وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

 

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

 

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

 

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت.

 

- رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا

 

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

 

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.

 

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات.

 

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من شركة المصرية للاتصالات سداد الفاتورة بطرق متعددة أبرزها الدفع من المنزل برقم الهاتف عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

 

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني we egypt لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

 

ويمكن دفع فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay أيضًا دفع الفاتورة.

 

وتقدم المصرية للاتصالات خدمات الدفع الإلكتروني بجانب الدفع في فروع الشركة المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك تسهيلًا لمستخدميها على السداد خلال فترة السماح لسداد فاتورة شهر يناير للخط الأرضي.

 

ويمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we أو برقم دليل التليفونات ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال أحد الطرق السابقة.

 

الدخول لموقع  الشركة المصرية للاتصالات

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.


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